رئيسة الحكومة التونسية تدعو إلى 'حرية التنقل' في الفضاء الفرنكوفوني

العالم- تونس

جاء ذلك في كلمة لها مساء أمس الاثنين، بختام أعمال النسخة الرابعة من المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني، المنعقد على هامش القمة 18 للفرنكوفونية، التي انعقدت يومي السبت والأحد الماضيين، في جزيرة جربة جنوب شرقي البلاد، وفق إذاعة "شمس إف إم" التونسية.

وقالت بودن: "لم يعد من المسموح به ولا من المقبول، أن يتم منع الشباب ورجال الأعمال والباحثين والفنانين المنتمين للفضاء الفرنكوفوني من حرية الحركة والتنقل".

وأضافت، ملقيةً الضوء على الهجرة المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا: "البحر الأبيض المتوسط الذي يجمع دولنا، لا يجب أن يكون بعد اليوم، بحر كل المخاطر للذين يرحلون، ولا يجب أن يكون أيضا بعد اليوم، بحر كل ضروب المعاناة للذين واللواتي يظلون في بلدانهم خلف أولئك الراحلين".

ودعت بودن الدول الفرنكوفونية "إلى العمل معا من أجل منح شبابها المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه".

والسبت الماضي، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا لتونس بقيمة 200 مليون يورو، من أجل دعم ميزانيتها العامة، ‏وإتمام برنامج الإصلاحات لديها.‏

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التحدي الحقيقي لقمة الفرنكوفونية في تونس، هو استعادة "مكانة" اللغة الفرنسية.

وأوصى الرئيس الفرنسي "في إطار تنفيذ مشروع استعادة مكانة اللغة الفرنسية، بالاهتمام بالتعليم والثقافة والرياضة وضرورة تعزيز شبكة تعليم الفرنسية عبر العالم، على غرار ما هو معمول به في تونس".