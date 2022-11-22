شاهد.. حب الوطن، يحفز مشجعي المنتخب الايراني

العالم - مراسلون

العلم الإيراني يرفرف في ملعب خليفة الدولي، مشهد يلخّص حب المواطنين الإيرانيين لبلدهم ايران الاسلامية، فهم قطعوا الطريق للوصول إلى الدوحة وهذا الملعب لتشجيع المنتخب الإيراني في هذا المونديال.

وقال أحد المواطنين لقناة العالم:"ايران بلدنا، ومنتخبنا الوطني يمثل شعبنا ولهذا جئنا لنشجعه".

وقال مواطن أخر:"من أجل هذا العلم واقتداره، بُذلت دماءاً کثيرة، جئنا اليوم لتشجيع الفريق بجميع قومياتنا".

اجواء ملعب خليفة من الداخل لا تختلف عن الخارج، حيث الحماسة قبل بداية المباراة كانت ترافق جميع المشجعين.

وقال أحد المشجعين:"حباً لإيران ومنتخبنا وعلم بلادنا جئنا لأننا مدينين لبلدنا".

وقالت مشجعة ايرانية:"من أجل بلدي سأبذل ما بوسعي في أي مکان کنت".

لا أهمية لهم ما ستكون النتيجة في المباراة، لكنّ الأهم هو حضور المنتخب الإيراني في هذا المونديال والذي يتابع عالميا.

لطالما وفي مراحل مختلفة کان العلم محور الوحدة والاخوة في ايران، واليوم جمع الايرانيين من جميع أنحاء العالم حوله في ساحة کرة القدم.