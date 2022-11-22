تركيا تصعد هجماتها في سوريا والعراق وروسيا تدعوها لضبط النفس

العالم - سوريا

يوم جديد من القصف التركي على الشمال السوري؛ تقول انقرة أنها جددت قصفها لأهداف كردية على الحدود الشمالية السورية، غداة مقتل واصابة عدد من مواطنيها في هجمات صاروخية مصدرها الشمال السوري، استهدفت المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو:"كان هجوما بقذائف الهاون من الجهة الاخرى للحدود، حسب المعطيات الأولى فإن ثلاث قذائف استهدفت مناطق سكنية".

حاكم منطقة قرقميش التركية الحدودية تحدث عن إصابة خمسة صواريخ لمدرسة ومنزلين وشاحنة، بينما اشارت مصادر اعلامية تركية الى إن الصواريخ أُطلقت من منطقة كوباني (عين العرب) السورية التي تسيطر عليها قوات قسد.

السلسلة السريعة من الهجمات الانتقامية الكردية على الاراضي التركية، دفعت انقرة على ما يبدو لرفع مستوى تصعيدها من خلال شن غارات جوية جديدة على أهداف في الشمال السوري.

الغارات التركية طالت ايضا قواعد للمسلحين الأكراد في شمال العراق، وحسبما ذكرت وزارة الدفاع التركية فإن قواتها تمكنت من تدمير قرابة تسعين هدفا لحزب العمال الكردستاني وقوات قسد، وقتل أكثر من مئة وثمانين مسلحا خلال اليومين السابقين.

لكن قسد تقول ان الهجمات التركية مطلع الأسبوع، دمرت صوامع ومحطة للطاقة ومستشفى، وتسببت بمقتل العديد من المدنيين، مؤكدة ضلوع تركيا في مهاجمة موقع للجيش السوري غربي كوباني.

ومع ارتفاع وتيرة التصعيد، وحديث انقرة عن إمكانية شن عملية برية في الشمال السوري، دعت روسيا، تركيا إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة العسكرية 'المفرطة' في سوريا، ومنع تصاعد التوتر.

كذلك دعت ألمانيا السلطات التركية الى ما أسمته رداً متناسباً يتوافق مع القانونِ الدولي، مشددة على ضرورة عدمِ القيام بأيِ عمل من شأنه أن يفاقم الوضع المتوتر بالأساس في شمال سوريا والعراق.