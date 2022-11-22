الكويت تنفي وجود أي نقاشات حول نية 'أوبك+' زيادة إنتاج النفط

العالم- الكويت

وأكد الوزير الملا، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية- كونا، "حرص دولة الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط".

وكان وزير الطاقة في السعودية،عبدالعزيز بن سلمان، أكد "عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "نفى الوزير بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا".

وأضاف الوزير: "إنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها".

وتابع: "علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023م، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".

وتراجع الشحنات السعودية بنحو 430 ألف برميل يوميا، أو ما يقرب من 6%، بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات من شركة تحليلات الطاقة "كبلر"، فيما قدرت شركة استشارية أخرى "فورتيكسا" الانخفاض بنحو 676 ألف برميل يوميا.