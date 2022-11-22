واشنطن تدعو لتدابير لتخفيف حدة الوضع الأمني في الضفة الغربية

العالم - الأميركيتان

وجاءت الدعوة خلال اجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالبيت الأبيض مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي يقوم بزيارة واشنطن حاليا.

وقالت متحدثة مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسن، في بيان الثلاثاء: "ناقش المجتمعان أهمية اتخاذ تدابير للتخفيف من حدة الوضع الأمني في الضفة الغربية، وشدد المستشار سوليفان على أن ما اسماه بـ"حل الدولتين" المتفاوض عليه يبقى أفضل سبيل لتحقيق السلام (التسوية) الدائمة".

وشهدت الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري تصعيدا ملحوظا مع تكثف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والمخيمات الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، :"إن 147 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري".

وأشارت إلى أن 52 فلسطينيا قتلوا بالرصاص الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية العام ما يرفع عدد القتلى في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام وحتى يوم أمس، إلى 199.

ووصفت الأمم المتحدة العام الجاري بأنه الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ العام 2006.

من جهة ثانية، قالت واتسن: "شدد المستشار سوليفان على دعم الإدارة الأمريكية الراسخ لأمن كيان الإحتلال، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجموعة واسعة من القضايا الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت: "شدد الجانبان على عزمهما المشترك مواجهة التحديات الأمنية التي تؤثر على الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها".

وكان كوخافي بدأ يوم الأحد، زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر 5 أيام وهي الأخيرة له بمنصبه الذي سيغادره نهاية العام الجاري.