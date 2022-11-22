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القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران تعلن عن شنها جولة جديدة من الهجمات ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة في منطقة كردستان العراق

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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