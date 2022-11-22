الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكا تعلن معارضتها لأي عمل عسكري تركي في سوريا 

أمريكا تعلن معارضتها لأي عمل عسكري تركي في سوريا 
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري “يزعزع استقرار الوضع في سوريا”.

العالم - سوريا

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الذي نقلت عنه وكالة رويترز- ولم تذكر اسمه- أن واشنطن أبلغت أنقرة ببواعث قلقها الشديدة من تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم "داعش" الارهابي، فيما دعت روسيا تركيا لعدم استخدام “القوة المفرطة” في سوريا.

وقال إن بلاده طلبت من تركيا “عدم القيام بمثل هذه العمليات، مثلما طالبنا شركاءنا السوريين بعدم شن هجمات أو التصعيد”.

المتحدث الأمريكي أضاف في تصريحاته أن بلاده “تُواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا أو ينتهك سيادة العراق، من خلال أعمال عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية، ونعارض أيضاً الهجمات الأخيرة على جنوب تركيا، التي ذكرت تقارير أنها أدت إلى مقتل عدة مدنيين”.

وكانت وكالة الأناضول التركية الرسمية قد نقلت عن أردوغان قوله إن السلطات الأمنية التركية تقرر وتتخذ خطواتها، “ولا ننتظر الإذن من أحد، وعلى الولايات المتحدة أن تعرفنا جيداً بعد الآن”، وأضاف:
“لم نجرِ محادثات مع الرئيسين الأمريكي والروسي بخصوص عملية “المخلب- السيف” الجوية”.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بالفيديو: القوات التركية تقصف قرى ريف حلب الشمالي

القوات الاميركية تجري تدريبات عسكرية في ريف الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي يؤمن مراسيم فتح وتنقيب المقابر الجماعية في سنجار

الرئيس الإيراني يوافق على استقالة رستم قاسمي وزير الطرق

الاطاحة بمجموعة ارهابية بصحراء الانبار في العراق

بالفيديو.. قصف إيراني على مقرات الإرهابيين شمال غرب كركوك

تركيا تستهدف مستوصفا يقع شرق 'عين العرب'

شاهد.. أمير قطر يشجع المنتخب السعودي من المدرجات