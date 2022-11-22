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السفير الإيراني في بغداد: ليس لدى مسؤولي كردستان الإرادة لاحتواء الإرهابيين

السفير الإيراني في بغداد: ليس لدى مسؤولي كردستان الإرادة لاحتواء الإرهابيين
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد إن مسؤولي منطقة كردستان العراق قادرون على جمع صفوف الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران والمخربين المسلحين في كردستان، لكنهم ليس لديهم مثل هذه الإرادة ولا يريدون ذلك.

العالم - إيران

وأضاف محمد كاظم آل صادق لوكالة إرنا أن: مسؤولي كردستان لديهم نظرة عرقية ويبدو أنهم لا يريدون طرد الجماعات الإرهابية التي تعيش بين الأكراد ووفرت لهم مظلة الدعم.

وأكد السفير الإيراني في بغداد أنه: تم تسليم 76 وثيقة وأدلة على أنشطة معادية للأمن ومقار الجماعات الإرهابية والمعارضة المسلحة المناهضة لإيران إلى الأطراف العراقية في بغداد وأربيل بمنطقة كردستان، وطلبوا منا تقديم جدول زمني في غضون 10 أيام لتلبية مطالب إيران في هذا الصدد.

وأوضح محمد كاظم أل صادق: طلبنا من الجانب العراقي ضبط الحدود بواسطة الحكومة المركزية لهذا البلد لان الحدود لا يسيطر عليها الجانب العراقي.

وأضاف: طلبنا من الحكومة العراقية تحديد جدول زمني لنزع سلاح المعارضة (الجماعات الكردية المناهضة لإيران في شمال العراق).. كما طالبنا بنزع سلاح المعارضة وإعادتها إلى المخيمات كلاجئين.

وتابع آل صادق: الحكومة العراقية وافقت على مطلبينا وطلبت مهلة لقضية نزع السلاح.

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