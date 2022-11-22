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الصحة الإيرانية:‌ 3 وفيات و48 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية:‌ 3 وفيات و48 إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 48 إصابة جدیدة و3 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء: خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 559 ألفا و416 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم إدخال 26 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و 334 ألفا و874 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأضافت أن: 72 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 3 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 144 ألفا و 630 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي اللقاحات المطعمة لغاية اليوم 155 مليونا و51 ألفا و540 جرعة.

وتم لغاية الآن إجراء 54 مليونا و521 ألفا و84 إختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في إيران.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 4 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 138 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 306 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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