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وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار قوي في منطقة اللد

وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار قوي في منطقة اللد
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أوردت قبل قليل وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي انفجار قوي في منطقة اللد الإسرائيلية.

العالم - الإحتلال

يتبع..

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