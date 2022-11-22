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مخبر: إيران وبيلاروسيا عازمتان على رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية

مخبر: إيران وبيلاروسيا عازمتان على رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

إستقبل النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر في مجمع "سعد آباد" بطهران رسميا  اليوم الثلاثاء رئيس وزراء بيلاروسيا "رومان غلافتشينكو".

العالم - إيران

وفي هذه المراسم وبعد عزف النشيد الوطني للبلدين، استعرض النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس وزراء بيلاروسيا حرس الشرف.

وبعد المراسم جرت محادثات خاصة بين النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس وزراء بيلاروسيا حول تطوير العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم الطرفين، ومن ثم بدأت المحادثات المشتركة بين الوفدين.

يشار إلى أن رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان غلافتشينكو، الذي وصل إلى طهران اليوم الثلاثاء على رأس وفد رفيع المستوى للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، يعقد مع النائب الأول للرئيس الإيراني اجتماعا مشتركا مع النشطاء الاقتصاديين في البلدين مساء اليوم.

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