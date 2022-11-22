مخبر: إيران وبيلاروسيا عازمتان على رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية

العالم - إيران

وفي هذه المراسم وبعد عزف النشيد الوطني للبلدين، استعرض النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس وزراء بيلاروسيا حرس الشرف.

وبعد المراسم جرت محادثات خاصة بين النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس وزراء بيلاروسيا حول تطوير العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم الطرفين، ومن ثم بدأت المحادثات المشتركة بين الوفدين.

يشار إلى أن رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان غلافتشينكو، الذي وصل إلى طهران اليوم الثلاثاء على رأس وفد رفيع المستوى للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، يعقد مع النائب الأول للرئيس الإيراني اجتماعا مشتركا مع النشطاء الاقتصاديين في البلدين مساء اليوم.