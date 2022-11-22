غضب إسرائيلي من الدعم والتضامن مع لقضية الفلسطينية بمونديال قطر

العالم - الإحتلال

وأقيمت فعاليات كثيرة دعما للشعب الفلسطيني ورفعت الأعلام الفلسطينية فيما لم يذكر أحد اسم الكيان المصطنع بالقوة والاجرام والقتل والتشريد والاغتصاب المسمى بـ"إسرائيل" فيما هتفت الجماهير باسم فلسطين داخل الملاعب وخارجها.

رفض العديد من مشجعي المنتخبات العربية في مونديال قطر التعاون مع الصحفيين الإسرائيليين وعزلوهم عندما عرّفوا عن أنفسهم على أنهم إسرائيليون خلال مقابلات إعلامية.

قال عضو الكنيست أحمد الطيبي عن القائمة العربية المشتركة إن قطر هي الدولة العربية التي نظمت أفضل بطولة كأس عالم في التاريخ.

وأضاف طيبي ، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت ، “هناك نفاق كبير في التصريحات ، فهناك شعب فلسطيني يعيش تحت احتلال عنيف وقاتل ، لذا فليقاتلوا هنا من أجل حقوق الفلسطينيين قبل القتال في الخارج”.

بدوره ، انتقد كاصيف ، عضو القائمة ، تصريحات الصحفيين الإسرائيليين بشأن انتهاك حقوق الإنسان في قطر على خلفية مباريات المونديال التي تقام هناك.