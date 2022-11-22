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تركية تستهدف قرية المكمن بريف دير الزور بخمس غارات

تركية تستهدف قرية المكمن بريف دير الزور بخمس غارات
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

استهدف القوات التركية قرية المكمن بريف دير الزور في سوريا بخمس غارات.

العالم - سوريا

وأفاد مراسل قناة العالم اليوم الثلاثاء نقلا عن مواقع كردية بأن خمس غارات تركية تستهدف قرية المكمن بريف دير الزور، على بعد 70 كيلومترا من الحدود السورية التركية.

استهدف الجيش التركي قبل قليل، مستوصف قرية قرموغ شرق مدينة عين العرب السورية، بشكل مباشر.

هذا ويستهدف الجيش التركي قبل قليل، مستوصف قرية قرموغ شرق مدينة عين العرب، بشكل مباشر، فيما يستمر قصفه على القرية وقرية سفتك في الريف الغربي لعين العرب بريف حلب.

و تقصف القوات التركية في هذه الاثناء قرية تل زيوان الوقعة شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة بالقذائف المدفعية.

وصعدت أنقرة من هجماتها على الشمال السوري غداة مقتل شخصين واصابة ستة آخرين في هجمات صاروخية على المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي، مصدرها الشمال السوري.

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