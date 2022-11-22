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قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران يدعو سكان المنطقة الشمالية في العراق الى الابتعاد عن مقار ومراكز تجمعات الارهابيين

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

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