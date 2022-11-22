السفير الإيراني لدى بغداد یلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

العالم - إيران

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي أن الأعرجي بحث مع السفير الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما جرى بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد السفير الإيراني، وفقا للبيان، دعم بلاده لإنجاح حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والتعاون في مجال دعم ملفات الكهرباء والغاز والطاقة، مشيرا إلى أن لدى حكومة السوداني مقومات النجاح والنهوض بالبلاد وتقديم الخدمات.

من جانبه أكد الأعرجي، أن الحكومة العراقية تعمل على تحقيق التوازن في علاقاتها مع الدول، وتنأى عن سياسة المحاور، لافتا إلى أن العراق يتطلع دوما لاستقرار المنطقة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، خدمة لشعوب ودول المنطقة والعالم.