السوداني وبارزاني يجتمعان في بغداد

العالم - العراق

ووصل بارزاني صباح اليوم الى العاصمة في أول زيارة له بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وكانت رئاسة منطقة كردستان، أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن بارزاني سيجتمع خلال زيارته لبغداد مع كل من رئيس جمهورية العراق، عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ومع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدد من قيادات ومسؤولي البلد والقوى والأطراف السياسية العراقية.

وأوضحت في بيان أن بارزاني سيبحث خلال زيارته هذه، مع القيادات والمسؤولين العراقيين، أوضاع البلد وعلاقات ومشاكل أربيل – بغداد والحوار والمساعي الرامية لحلها، وآخر التطورات في المنطقة عموماً، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى".