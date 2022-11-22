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خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء بيلاروسيا؛

مخبر: سيتم رسم خارطة طريق لتوسيع التعاون الاقتصادي بين طهران ومينسك

مخبر: سيتم رسم خارطة طريق لتوسيع التعاون الاقتصادي بين طهران ومينسك
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران"محمد مخبر"، إعداد خارطة طريق لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وبيلاروسيا.

العالم - إيران

وأضاف "مخبر" خلال تصريحه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء روسيا البيضاء "رومن غلافجينکو"، أن سير تطوير التعاون الاقتصادي، سيتواصل في مختلف المجالات ومنها ترانزيت السلع والطاقة والصناعة.

يذكر أن النائب الأول للرئيس الإيراني استقبل اليوم الثلاثاء في مجمع سعد اباد الثقافي بطهران، رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له؛ حيث عقد الجانبان لقاء مشتركا لاستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وعن نتائج هذا الاجتماع، صرح مخبر خلال المؤتمر الصحفي اليوم: لقد تم التأكيد على إرادة البلدين في توسيع التعاون بشتى المجالات ومنها الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص لدى البلدين بهذا الصدد.

وأضاف: كما تم الاتفاق على متابعة هذه القضايا من قبل وزيري الخارجية ورئيسي اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا.

ولفت نائب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إلى ضرورة وضع خارطة طريق بهدف تطوير التعاون الاقتصادي بين طهران ومينسك؛ قائلا: إن البلدين لديهما طاقات كبيرة لبناء التعاون في المجالات التجارية والترانزيت والطاقة والصناعة، مضافا إلى الفرص المتاحة في كلا البلدين لتبادل المعلومات والتكنولوجيا بينهما.

وعلى صعيد آخر، تطرق مخبر إلى "العقوبات" المفروضة من جانب قوى الهيمنة العالمية وتأكيدا امريكا والغرب، على بيلاروسيا؛ معلنا استعداد إيران لمشاركة تجاربها في مجال احتواء ظروف الحظر، مع هذا البلد.

واعتبر مخبر العلاقات السياسية بين طهران ومينسك مميزة وطويلة الأمد؛ مبينا أنه اتفق وضيفه البيلاروسي على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بما يليق وهذه الأواصر المرموقة.

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