الجيش التركي يواصل استهدافه لقرى ريف حلب الشمالي

العالم - سوريا

وتستهدف القوات التركية قرية المكمن بريف دير الزور في سوريا بخمس غارات.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مواقع كردية بأن خمس غارات تركية تستهدف قرية المكمن بريف دير الزور، على بعد 70 كيلومترا من الحدود السورية التركية.

وأضاف بأن الجيش التركي يقصف قبل قليل، مستوصف قرية قرموغ شرق مدينة عين العرب السورية، بشكل مباشر.

هذا واستهدفت القوات التركية قبل قليل، مستوصف قرية قرموغ شرق مدينة عين العرب، بشكل مباشر، فيما يستمر قصفه على القرية وقرية سفتك في الريف الغربي لعين العرب بريف حلب.

وتقصف تركيا في هذه الاثناء قرية تل زيوان الوقعة شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة بالقذائف المدفعية.

وصعدت أنقرة من هجماتها على الشمال السوري غداة مقتل شخصين واصابة ستة آخرين في هجمات صاروخية على المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي، مصدرها الشمال السوري.