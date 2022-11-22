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مصادر بحرينية: النظام يعتقل نجل المعارض المعتقل حسن مشيمع وابن شقيقته فور وصولهما للاعتصام أمام مركز كانو للمطالبة بتمكينه من العلاج

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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