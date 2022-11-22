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اليمين يتهم نتنياهو بالخيانة والأجهزة الأمنية تحذر من التصاعد والتطرف

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

طريق نتنياهو الى الحكومة يتعثر أنسحاب حزب بن غفير من المفاوضات التي تتوقف ومن ثم تعود ليتنازل نتنياهو عن عدة حقائب أهمها الأمن الداخلي والداخلية والمالية والتعليم والشؤون الدينية.

العالم - مراسلون

لكن رغم هذا التنازل لصالح بن غفير وسموتريتش قادة التطرف لقائمة الصهيونيه الدينية وحزب شاس سيحصل على حزمة تعويضات وتعين أكثر من خمسة وزراء بالحكومة.

لكن الغضب يتصاعد من داخل حزبه الليكود الذي سيخسر الحقائب المهمه ويبقى دون تأثير وهذا ما يرفضه أعضاء حزب الليكود.

ومع تعثر تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة وخلافات أحزاب اليمين المتطرف برزت أصوات داخلية يمينية تتهم نتنياهو بالخيانة عبر ملصقات ومنشورات تحمل صورته وختم عليها بالخائن.

مما حذرت الاجهزة الامنية للأحتلال بأن الوضع الحالي يذكرنا بحادثة أغتيال رابين رئيس الوزراء الاسبق وبأن الاوضاع الحاليه الامنية أخذه بالصعود نحو التصعيد والتطرف.

التغييرات الدستورية المزمع إجراؤها قبل أداء. اليمين الدستورية للحكومة يبدو أن الامر سيستغرق اسبوعين أخرين في ظل عقدة الحقائب والصلاحيات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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