هدر الأموال والفساد وزيارة رئيس الكيان الاسرائيلي للبحرين

العالم – أبناء الديرة

وسلط البرنامج الضوء على تغريدة للشيخ أحمد عيسى قاسم عن تدنيس رئيس الكيان لارض البحرين قال فيها عبر حسابه الرسميّ في «موقع تويتر»،: إنّ «التطبيع خيانة، وتدنيس رئيس الكيان الصهيونيّ لأرضِ البحرين بقدومه المشؤوم عارٌ لا يحتمله شرف شعبنا»

وأضاف أنّ «القول والعمل من شعب البحرين الأبيّ: لا لتدنيسِ رئيس الكيان الصهيونيّ لأرضِ الإيمان والكرامة، فهو عدوٌّ غازٍ بغيض»

وحول زيارة رئيس الكيان الصهيوني لمملكة البحرين واستقباله واعلان ملكها عن نفسه عدوا لفلسطين والشهداء والجرحى أكد الاعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون أن ذلك ينطبق على الآية في قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"، صدق الله العلي العظيم، وبالتالي فعندما يتحدث أعلى قامة دينية وطنية في البحرين فانها تتكلم بلغة القران واللغة الوطنية العربية وباللغة الانسانية وكل تلك المضامين اختزلتها تلك التغريدة من سماحة الشيخ احمد عيسى قاسم وبالتالي من يتعامل مع أعداء الأمة اعداء فلسطين فهو عدو لها كما أن الامة والعالم يجمع ان فلسطين بلد محتل مغتصب من الصهاينة.

كما تطرق البرنامج الى موضوع هدر الأموال والفساد في البحرين وهما من ابرز اعمال العائلة الحاكمة.

حيث غرد عبدالله يوسف السهلي قائلا:"انباء عن شراء #صندوق ممتلكات البحرين لسيارات بقيمة ١٢٣ مليون لمساعدة شركة ماكلارين اقترح للاستفادة من هذه السيارات انشاء متحف متخصص في السيارات وكل مايتعلق بعالم السيارات بالقرب من حلبة الفورمولا ومتحف للسيارات متنقل للمشاركة خارج البحرين في الفعاليات الدولية لتعويض ١٢٣ مليون".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...