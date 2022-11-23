الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

قتيل وعدة إصابات في صفوف المستوطنين بتفجيرين في القدس الغربية

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

هما ليستا كأيّ عمليات سابقة تفجيران بعبوات ناسفة تعيد للأذهان العمليات الفلسطينية في الأنتفاصة الثانية. 

العالم - مراسلون

محطة أنتظار للحافلات كان التفجير الاول من خلالها بعدما ما وضعت العبوة متوسطة الحجم بالقرب منها وتم التفجير من بعد ومن خلال هاتفا نقال وفق المصادر الأمنية والتي تعرضت لذات التفجير.

لكنه بعد نصف ساعة من التفجير الثاني قتلى وجرحه بصفوف المستوطنين جل الاصابات ما بين خطيرة وخطيرة جدا حالة من الارباك والانتشار المكثف بمختلف أفراد الاجهزة الامنية غربي مدينة القدس المحتلة.

المستويين الامني والسياسي داخل الكيان عقد عدة أجتماعات طارئه لمواكبة الأحداث بالقدس المحتلة مع نشر المئات من أفراد الشرطة ورفع حالة التأهب في محاولة للتخفيف من حالة الغضب والقلق بالشارع الاسرائيلي يعتبر ما حصل فقدان للمنظومة الامنية.

ويطالب اعضاء اليمين المتطرف كرد على التفجيران بإعادة سياسة الاغتيالات بحق قادة المقاومة وطرد الفلسطينين ووقف كافة الاموال المحولة لخزينة السلطة الفلسطينية وفرض طوق أمني مشدد وتنفيذ اجتياح لبعض مدن الضفة الغربية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

حزب الله يشيد بعمليتي القدس: تؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو

ستكون المواجهة مفتوحة وبكل السبل حال تم الاعتداء على حقوق الأسرى

'لابيد' يدعو قادة الأمن الصهيوني إلى اجتماع عاجل

بصمات 'كيان الاحتلال' وداعمیه ملموسة بالهجمات الإرهابیة داخل وخارج ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في حوار حصري للعالم.. شاهد.. معارض سعودي يكشف خبايا ما يخطط له إبن سلمان

شاهد بالفيديو.. معارض سعودي: من ينتقد سلطات الرياض مصيره قعر السجن حتى لو كان طفلاً

بالفيديو.. نشطاء يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية بحجة دعمهم لقطر

بالفيديو.. قتيل وعدة إصابات في صفوف المستوطنين بتفجيرين في القدس الغربية

بالفيديو.. استشهاد طفل وإصابة العشرات في نابلس برصاص قوات الإحتلال

بعد صاروخ بولندا ومحطة زابوروجيا النووية.. ماذا في جعبة زيلينسكي أيضا؟