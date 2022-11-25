ردود الفعل بعد الفوز المثير لمنتخب إيران على ويلز في كأس العالم 2022

العالم - مراسلون

ونوه مراسلنا الى ما قاله اللاعب الايراني مهدي طارمي، في أن "المونديال سيبدأ اليوم"، وقد بدأ فعلا المونديال بفوز المنتخب الايراني بفضل جهود لاعبي هذا المنتخب.

ولفت مراسلنا الى أن الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الايراني اليوم على فريق ويلز، أثلج قلوب مشجعي المنتخب الايراني والجمهورية الاسلامية الايرانية وأنحاء العالم وأجواء الفرح منتشرة في قطر وارجاء البلاد.

وكان قد تجمع المشجعون الايرانيون في العاصمة القطرية الدوحة لرفع معنويات لاعبي المنتخب الإيراني والكادر الفني للفريق قبل مبارات المنتخب مع فريق ويلز.

وحقق منتخب إيران فوزا رائعاً في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام ويلز اليوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم 2022 في قطر.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي جرت بملعب أحمد بن علي في منطقة الريان بالتعادل السلبي بعد إلغاء هدف أحرزه الهاجم الإيراني علي قلي زادة بداعي التسلل.

وأعتقد قلي زادة أنه منح فريقه التقدم مبكرا بعدما استفاد من جهود زميله سردار آزمون لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغى الهدف.

وسدد مهاجم ويلز كيفر مور كرة من مسافة قريبة لكن حارس إيران سيد حسين حسيني أنقذ شباكه.

وفي الشوط الثاني، كان المنتخب الإيراني أكثر خطورة، وحصل على أبرز الفرص ولكن القائم رد الكرة مرتين في هجمة واحدة بدأها المهاجم سردار أزمون.

واندفع المنتخب الإيراني إلى الهجوم لاستغلال النقص العددي في صفوف ويلز من أجل إحراز هدف التقدم، وهو ما تحقق عبر روزبه جشمي الذي سدد كرة مميزة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك منتخب ويلز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وبعدها بلحظات عزز المنتخب الإيراني تقدمه بالهدف الثاني الذي أحرزه رامين رضائيان.

وحصدت إيران أول 3 نقاط لها في البطولة لتعزز فرصها في المنافسة على التأهل للدور الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة التي تلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب إنجلترا.

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