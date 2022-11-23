تعقيدات المشهد السوداني تتزايد يوماً بعد يوم ..والسبب

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وعقب الاتفاق الاطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكريK عاد عبد الفتاح البرهان عقب لقاءه القيادات العسكرية من القوات المسلحة لينفي اي اتفاق ثنائي مع الحرية والتغيير، مؤكدًا ان اي توافق سياسي يجب ان يشمل كافة المكونات السياسية ، ضبابية في مواقف البرهان تزيد من تعقيدات المشهد السياسي.



منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من اكتوبر العام الماضي وتمزيق الوثيقة الدستورية ايقن الشارع السوداني ان الطريق نحو الحكم المدني لن يتم الا عبر التظاهرات السلمية بذات المطالب لا تفاوض لا شراكة لا شرعية.



وتأتي مليونية الثالث والعشرين من نوفمبر للتاكيد علي ذهاب العسكر الي ثكناته ومحاكمة قتلة المتظاهرين عاجلًا او اجلا رغم استمرار القمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم لتفريق المتظاهرين.

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