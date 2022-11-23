سرايا القدس توقع جنود الاحتلال في حقل من النيران بنابلس

العالم - فلسطین

واوقعت كتيبة نابلس قوات وآليات الاحتلال في حقل من النيران وتستهدفها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر في شارع القدس.

كما تمكن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة نابلس من استهداف تمركز قناصة للاحتلال بصليات من الرصاص.

وتمكنوا من استهداف آليات الاحتلال بعبوة ناسفة في محيط المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال، محيط قبر يوسف شرق نابلس بالضفة المحتلة، فيما أشعل الشبان الإطارات المطاطية وأغلقوا الشارع، استعداداً للتصدي لاقتحام المستوطنين، حيث من المقرر أن يقتحم المستوطنون قبر يوسف.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك شرق نابلس.