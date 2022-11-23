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شاهد..هكذا ينتفضون شباب نابلس بصدورهم العارية بوجه الجيش الصهيوني

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

نشر "أدهم أبو سلمية #غزة" في توييتر مقطع فيديو يوثق اشتباكات بين شباب نابلس وقوات الاحتلال الصهيوني.

العالم - فلسطين

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