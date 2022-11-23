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بالفيديو: هذا ما حاول الارهابيون فعله في مدينة ايذه الايرانية ولكن..

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

حاولت وسائل الإعلام ومسؤولي بعض الدول لعب دور في مواصلة الاضطرابات الأخيرة في إيران من خلال التركيز على أسلوب إختلاق قضايا القتل أو إختلاق عمليات قتل مصطنعة، واحد هذه المحاولات كانت في مدينة ايذه جنوب غرب ايران.

العالم - خاص بالعالم

وحاول الإرهابيون في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان الإيرانية خلق ثنائية قطبية بين أبناء الشعب الإيراني والحكومة من خلال تأجيج أعمال الشغب.

أم حقيقة وجوهر الحكاية، فبعد دعوة للاحتجاج وجهتها وسائل الإعلام المعادية لإيران، تجولت عدة سيارات حول ساحة الشهداء في مدينة إيذه في وقت كان ركابها يقومون باطلاق صوت أبواق سياراتهم بصورة مستمرة لتحريض الناس وحملهم على مواكبتهم بهذه الحركة.

في غضون ذلك وبحلول المساء نشأت حركة سير كثيفة ومزدحمة في هذه المنطقة فيما حاولت قوات الشرطة تفريق هؤلاء الأشخاص.

في أثناء ذلك، أفاد شهود عيان أن مجموعة مسلحة كانت تستقل دراجتين ناريتين، إستخدمت بنادق كلاشينكوف وأطلقت النار على الناس والشرطة وأصابتهم بوابل من الرصاص.

وقد أظهر مقطع فيديو خاص بكاميرات الدائرة المغلقة هذه الوقائع، وفي مقطع فيديو آخر، أطلق الإرهابيون النار على أفراد الشرطة والناس، فيما كان أفراد الشرطة هؤلاء يدعون الناس إلى الابتعاد عن المكان. ويتضح من خلال محادثات أفراد الشرطة عدم وجود أي أسلحة قتالية بحوزتهم.

في هذه الأثناء توفي كيان بيرفليك الطفل البالغ من العمر تسع سنوات مع العديد من المواطنين الآخرين. وفي مقطع الفيديو التالي تتحدث والدة كيان عن هذا الامر.

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بالفيديو: هذا ما حاول الارهابيون فعله في مدينة ايذه الايرانية ولكن..

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