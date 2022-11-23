"عرين الأسود" للاحتلال: ليلكم لم ينتهِ بعد.. ونخوض معركة الكرامة في نابلس

العالم- فلسطين

وتوجهت المجموعة للاحتلال الإسرائيلي بالقول إنّ "ليلكم لم ينتهِ بعد وساء ليلكم وساء صباحكم المنتظر وساء صباح المنذرين".

واستشهد، فجر اليوم الأربعاء، طفل متأثرًا بإصابته برصاصة أطلقها عليه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وكانت الصحة، قد أعلنت في وقت سابق أمس، إصابة ستة شبان، بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.