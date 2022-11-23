الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

"عرين الأسود" للاحتلال: ليلكم لم ينتهِ بعد.. ونخوض معركة الكرامة في نابلس

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكدت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، أنها تخوض الآن "معركة العز والكرامة صفاً صفاً إلى جانب كتيبة بلاطة في محيط قبر يوسف والمنطقة الشرقية" في نابلس.

العالم- فلسطين

وتوجهت المجموعة للاحتلال الإسرائيلي بالقول إنّ "ليلكم لم ينتهِ بعد وساء ليلكم وساء صباحكم المنتظر وساء صباح المنذرين".

واستشهد، فجر اليوم الأربعاء، طفل متأثرًا بإصابته برصاصة أطلقها عليه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وكانت الصحة، قد أعلنت في وقت سابق أمس، إصابة ستة شبان، بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

روابط ذات صلة

شاهد..هكذا ينتفضون شباب نابلس بصدورهم العارية بوجه الجيش الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ما وراء انشاء ايران مطار دولي في محافظة البرز؟

"عرين الأسود" للاحتلال: ليلكم لم ينتهِ بعد.. ونخوض معركة الكرامة في نابلس

شاهد.. هكذا يريد الأعداء النيل من إيران الرائدة

10 إصابات جراء انفجارين قرب محطة حافلات تابعة للاحتلال بمدينة القدس + فيديو

أردوغان: سندخل قريبا شمال سوريا والعراق

من دعت لهجوم الناتو على ايران بذريعة الدفاع عن الشعب؟