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10 إصابات جراء انفجارين قرب محطة حافلات تابعة للاحتلال بمدينة القدس + فيديو

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر اعلامية وقوع  انفجارين في محطتين للحافلات تابعة للكيان الصهيوني بالقدس المحتلة، خلفت حتى الآن 10 إصابات منها حالة حرجة و2 خطيرة .

العالم - فلسطين

وتحدثت مصادر طبية تابعة للإحتلال الإسرائيلي عن 10 اصابات بينها حالات حرجة جدا

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 اصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المح

ونشر مقاطع للفيديو على مواقع التواصل من مكان الانفجار غرب القدس.

وذكرت تقارير عبرية بأن طواقم الإسعاف تلقت بلاغا عن جرحى جراء انفجار في القدس، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان وشرعت بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، ونقلتهم على وجه السرعة إلى مستشفيات المدينة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، قدمت الإسعافات الميدانية إلى 10 أشخاص على الأقل، وصفت جراح 8 بالمتوسطة، وجراح شخص بالخطيرة وشخص وصفت جراحه بالخطيرة جدا.

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10 إصابات جراء انفجارين قرب محطة حافلات تابعة للاحتلال بمدينة القدس + فيديو

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