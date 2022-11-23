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تفاصيل أسر جثة قتيل اسرائيلي من قبل المقاومين الفلسطنيين في جنين

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أسر مقاومون فلسطينيون جثة قتيل اسرائيلي في مخيم جنين، واشترطوا مقابل تسليمها استعادة جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رأم الله، إن الصهيوني يدعى 'تيران بيرو' وقع اثر حادث سير بالقرب من الجامعة الاميركية بالضفة الغربية، وهو من الطائفة الدرزية.

واوضح مراسلنا، أن المقاومين الفلسطنيين قاموا بأسر الجثة، وبعدها بدأت مفاوضات مباشرة ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي على ان يتم تسليم الجثة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

هذا أن عدد جثامين الشهداء التي يحتجزها الاحتلال تجاوزت المئة، بعد عودة سلطات الاحتلال لسياسة احتجاز جثامين الشهداء عام 2015، فضلا عن 256 جثمانا في مقابر الأرقام.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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