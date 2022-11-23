تفاصيل أسر جثة قتيل اسرائيلي من قبل المقاومين الفلسطنيين في جنين

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رأم الله، إن الصهيوني يدعى 'تيران بيرو' وقع اثر حادث سير بالقرب من الجامعة الاميركية بالضفة الغربية، وهو من الطائفة الدرزية.

واوضح مراسلنا، أن المقاومين الفلسطنيين قاموا بأسر الجثة، وبعدها بدأت مفاوضات مباشرة ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي على ان يتم تسليم الجثة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

هذا أن عدد جثامين الشهداء التي يحتجزها الاحتلال تجاوزت المئة، بعد عودة سلطات الاحتلال لسياسة احتجاز جثامين الشهداء عام 2015، فضلا عن 256 جثمانا في مقابر الأرقام.

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