تفاصيل توقيع الجيش المصري اتفاقية عسكرية مع اليونان

العالم - مصر

وأوضح بيان وزارة الدفاع المصرية، أنه في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان، قام الفريق أول محمد زكي ووزير الدفاع اليوناني نيكولاوس بانايوتوبولوس بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بين الجانبين.

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل فى مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري.

وتناول اللقاء بين الوزيرين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار تدعيم مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.

ويأتي اللقاء، في الوقت الذي تنفذ فيه مصر فعاليات التدريب البحري الجوي المصري "ميدوزا -12" بالبحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية، وكل من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد ساعات من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مصافحته التاريخية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر على هامش افتتاح كأس العالم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر، "إن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط".