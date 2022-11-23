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رئيس الوزراء العراقي يصل إلى دولة الكويت + صور

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى دولة الكويت + صور
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى دولة الكويت، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.

العالم - العراق

غادر السوداني صباح اليوم الأربعاء (23 تشرين الثاني 2022)، مدينة بغداد متوجهاً الى الدولة الجارة.

وكان في استقبال السوداني لدى وصوله مطار الكويت، نظيره رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين.

وجرت مراسم استقبال رسمية، وعزف السلام الوطني لكل من العراق والكويت.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، سيجري رئيس الوزراء العراقي خلال الزيارة "مباحثات مع الأشقاء في دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

يشار الى ان زيارة السوادني الى الكويت جاءت عقب إجرائه زيارة الى مملكة الأردن ولقائه مع الملك عبدالله الثاني، وهي كانت أول زيارة رسمية له الى بلد عربي بعد توليه منصب رئاسة وزراء العراق.

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