أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

العالم - إيران

صحيفة إطلاعات:

زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة 60% ردا على القرار غير المسؤول لمجلس الحكام .

صحيفة ايران :

إنتاج عشرين مليون طن من الغلال ومليوني طن من الرز في البلاد هذا العام .

- كيهان :

صادرات إيران من النفط والمواد البتروكيميائية تسجل أعلى مستوى هذا العام منذ 2018 .

- ارمان ملي :

صنعاء والتصدي لسرقات النفط اليمني .. لن نحذر بعد الآن بل سنستهدف الناقلات .

- جوان :

حلف الناتو يتحدث عن إمكانية حل الأزمة الأوكرانية بالمفاوضات بنفاد مخزونه من السلاح.

- افتاب يزد :

وزير الدفاع البريطاني يلوح بإحتمال إستهداف الجيش الأوكراني لميناء بروسيا .

- ارمان امروز :

وزير النقل بجمهورية آذربيجان يبرم إتفاقيات بمجال النقل الجوي في زيارته للكيان الصهيوني.

- مردم سالاري :

وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس يثمن التعاون الأمني والعسكري المشترك مع جمهورية آذربيجان .

- وطن امروز :

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدي قلقه العميق إزاء موجة الإعدامات بالسعودية .

- سياست روز :

جمعية الوفاق تندد بالإنتخابات الصورية بالبحرين وتدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية لإجراء إصلاحات.

- قدس :

صراع الضباع .. إحتدام الخلافات بين نتنياهو وقادة الأحزاب الدينية المتطرفة حول الحقائب الوزارية .

- خراسان :

روسيا تتهم حلف الناتو بتشجيع أوكرانيا على إعدام الجنود الأسرى الروس .

المقالات..

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الناتو لايستبعد الحل التفاوضي بأوكرانيا )..

ربما هذه هي المرة الاولى التي تصدر فيها تصريحات من اعلى مسؤول بحلف الناتو حول امكانية ايجاد حل للازمة الاوكراني عبر المفاوضات . فتصريحات الامين العام للناتو ينس استولتنبرغ الاخيرة نوهت لامكانية وقف الحرب باوكرانيا بجلوس اطراف الصراع الى طاولة المفاوضات, مع تاكيد ضرورة مواصلة دعم اوكرانيا عسكريا.

( إن موقف ستولتنبرغ لايعكس رغبة بالسلام قدرما يجسد مخاوف جدية من نفاد مخزونات الناتو من الذخائر الحربية بسبب دعم أوكرانيا)

ويبدو واضحا للعيان ان استمرار الحرب الاوكرانية بات يحمل ضغوطا كبيرة على اقتصاديات البلدان الغربية وعلى قدراتها التسليحية التي تستنزفها مطالبات اوكرانية لانهاية لها بالسلاح والذخيرة .

2- خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( تعايش بين أطراف متضادة )..

ليس هناك مستحيل في عالم السياسة كما يقال فكل شيئ ممكن , وهذا ما عكسته التطورات الاخيرة في العلاقات بين تركيا ومصر .

الرئيسان التركي اردوغان والمصري السيسي تصافحا في لقاء لم يكن بالصدفة على هامش مراسم افتتاحية مسابقات كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بحضور امير قطر .الامر الذي عكس واقع براغماتية اردوغان .

( إن أردوغان صعد الأجواء مع مصر بعد عزل الرئيس المصري الإخواني محمد مرسي ,والتصعيد أخذ حالة شخصية مع السيسي)

الا ان المصالح الخاصة دفعت انقرة لاطلاق مؤشرات ايجابية بشأن مصر منذ اشهر كما فتحت انقرة قنوات حوار مع القاهرة لكسب تاييد مصر للمطوحات الغازية التركية بالبحر الابيض المتوسط وربما مقابل اليونان ايضا وكل ذلك على حساب الايدلوجية الاخوانية التركية, وبالطبع سبق ذلك قيام اردوغان باصلاح العلاقات مع السعودية والامارات ايضا رغم الخلافات الايدلوجية, وحكايته مع الكيان الصهيوني لا تحتاج للمزيد من التوضيح حيث غلبت المصالح على شعارات دعم فلسطين .

3- كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يتحدث عن ( إعدام 17 شخصا بأقل من شهر بالسعودية ) جاء فيه ..

اكد تقرير صادر عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان السلطات السعودية اعدمت 17 شخصا باقل من شهر مؤخرا , الامر الذي يعكس تزايد خطير في اصدار احكام اعدام في هذا البلد .وحسب هذه المؤسسة الدولية ايضا ..

( أعدمت السلطات السعودية مالايقل عن مئة وثمانية وثلاثين شخصا عام 2021 العشرات منهم من المعارضين السياسيين)

ان هناك مخاوف جدية في اوساط المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في العالم من حدوث تسونامي اعدامات في السعودية اذا ما استمرت وتيرة اصدار احكام اعدام فيها على منوالها الحالي اي عبر محاكمات صورية .

4- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس للفلبين في مقالها ( كامالا وإثارة الفتن )..

البيت الابيض اكد ان زيارة كامالا هاريس لمانيلا تركزت على قضايا تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات , الا ان مواقف وتصريحات هاريس خلال هذه الزيارة عكست شيئ اخر تماما.

(هاريس قامت بجولة بجزيرة فلبينية تشرف على جزر ببحر الصين الجنوبي متنازع عليها بين الفلبين والصين وفيتنام وماليزيا)

ومن هناك اطلقت تصريحات استفزازية من ان امريكا ستدعم الفلبين في اي تصعيد مقابل الصين بشأن هذه الجزر.ان مثل هذه التصريحات بمثابة تحريض امريكي لبلدان اخرى في تلك المنطقة على اتخاذ مواقف عدائية ضد الصين , فما تريده واشنطن هو تضييق الخناق على بكين بشتى السبل .

5- افتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في تقريرها ( نائبة أمريكية مسلمة تواجه تهديدات جمهورية )..

ردت النائبة المسلمة بمجلس النواب الامريكي ايلهان عمر على تهديدات زعيم الاغلبية الجمهورية باخراجها من عضوية لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس بالقول ان الجمهوريين لا يترددون عن استخدام التهديد والممارسات العنصرية للضغط على كل من يخالفهم. ( النائبة المسلمة ايلهان عمر كشفت النقاب عن تلقيها وأعضاء أسرتها لتهديدات مستمرة بالقتل من جماعات عنصرية مؤيدة لترامب)

وجدير بالذكر ان زعيم الاغلبية الجمهورية بمجلس النواب "كوين مكارثي" سبق وان اعلن عن عزم الجمهوريين على اخراج ايلهان ونواب ديمقراكيين اخرين من تلك اللجنة متهما هذه النائبة المسلمة بمعاداة السامية وباتخاذ مواقف لا تنسجم مع مصالح امريكيا على حد تعبيره .