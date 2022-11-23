الوعود الفارغة لا تشبع بطون الناخبين البحرينيين

خاص العالم

وفي اولى تغريدات المواطنين تناول البرنامج تغريدة للمعارض البحريني البارز ابراهيم شريف على هامش انتخابات البحرين الذي قال فيها: كسرة الخبز والوعود الفارغة لن تشبع بطون الناخبين، بدون اعادة توزيع موارد الدولة بشكل عادل لصالح التنمية والتعليم والصحة والسكن ودعم ذوي الدخل المحدود، وسحب امتيازات النخبة الحاكمة، وفرض ضرائب على الاثرياء، معتبراً ان ثمن "التوازن المالي" سيدفعه الفقر ومتوسط الحال.

وفي ختام الحلقة قضية الاسبوع وتتناول انعقاد حوار المنامة وسط ازمة كبيرة تعصف بالبحرين سببها النظام، وذلك من خلال من سد منافذ الحوار مع الشعب وارتفاع وتيرة الاعتقالات.

هذه الموضوعات يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة: عضو جمعية الوفاق البحرينية المعارضة يوسف ربيع.

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