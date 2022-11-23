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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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امير عبد اللهيان: مازال التعاون بين ايران والصين جيدا ويشهد ازدهارا
امير عبد اللهيان: مازال التعاون بين ايران والصين جيدا ويشهد ازدهارا
امير عبد اللهيان: مسؤولوا دول المنطقة يختلفون عن اميركا والصهاينة ولم يتخذوا موقفا غير بناء بالنسبة للاحداث الاخيرة في ايران
امير عبد اللهيان: التعاون بين ايران والصين متنامي ومزدهر
امير عبد اللهيان: مازلنا ملتزمين بمواصلة المفاوضات مع السعودية
امير عبد اللهيان: نحن ملتزمون باتفاق منع الانتشار النووي
امير عبد اللهيان: الاميركيون وفيما يخص تبادل الرسائل يعملون بشكل وفي الاعلام يعملون بشكل اخر
امير عبد اللهيان: نواجه نظاما سياسيا في اميركا ولاينبغي ان يتغير الاتفاق مع تغيير الحكومات
امير عبد اللهيان:فشلت مؤامرة اثارة حرب ارهابية وتجزئة ايران
امير عبد اللهيان:الايرانيون في الخارج يراجعون قنصلياتنا ووجدنا تنامي مراجعاتهم من اجل قضايا القنصلية
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.