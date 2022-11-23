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اسماعيلي: مزاعم المانيا المتعلقة بحقوق الانسان خطوة مسيسة ضد ايران

اسماعيلي: مزاعم المانيا المتعلقة بحقوق الانسان خطوة مسيسة ضد ايران
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية "غلام حسين اسماعيلي"، ان الغربيين يعلمون جيدا بان الناقض الرئيسي لحقوق الانسان على مستوى العالم، هم انفسهم، لذلك شكلت محاولاتهم لاستصدار القرار ضد ايران "خطوة مسيسة" وليست اجراء حقيقيا لصون هذه الحقوق.

العالم- ايران

وفي تصريح ادلى به للصحافيين عقب مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، تطرق "اسماعيلي" الى جهود الخارجية الالمانية من اجل استصدار قرار ضد وضعية حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلا : ان هذه المزاعم التي تطلقها دول غربية وامريكا ليست سوى ادعاءات واهية وعارية عن الصحة.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية، قد اعلن، في سياق مواقف برلين المعادية لطهران والتي طرحت مزاعم بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان، بشأن "ضلوع ايران في الحرب الاوكرانية"، اعلن متحدث الخارجية الالمانية، ان بلاده تنوي بناء على قرار واشنطن، ان تغيّر اتجاه تركيزها من مفاوضات فيينا، صوب الاحداث الاخيرة في ايران.

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اسماعيلي: مزاعم المانيا المتعلقة بحقوق الانسان خطوة مسيسة ضد ايران

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