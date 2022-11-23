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منشأة توليد كهرباء بريف الحسكة تخرج عن الخدمة نتيجة القصف التركي

منشأة توليد كهرباء بريف الحسكة تخرج عن الخدمة نتيجة القصف التركي
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

خرجت منشأة توليد كهرباء السويدية في ريف الحسكة، عن الخدمة بسبب توقف ضغط الغاز الوارد من معمل غاز السويدية بريف مدينة المالكية بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي التركي.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مدير عام شركة كهرباء الحسكة أنور عكلة أن الكمية التي كانت تنتجها المنشأة تقارب 50 ميغاواط في الساعة كانت تغذي مدينة القامشلي وريفها، وعدداً من بلدات ومدن الريف الشمالي الشرقي من المحافظة، كما كان يعتمد عليها في تأمين التيار الكهربائي للخطوط الخدمية في مدينة الحسكة من (دوائر رسمية ومشاف ومراكز صحية ومخابز ومطاحن) في حال توقف تزويد المحافظة بالكميات الكهربائية من سد الطبقة.

ولفت عكلة إلى أن الشركة تعمل حالياً على تقييم الأضرار التي لحقت بالشبكات الكهربائية في المناطق بالمحافظة، والتي تعرضت للقصف التركي الذي طال البنى التحتية والمرافق العامة.

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