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الحركة الأسيرة الفلسطينية:

ستكون المواجهة مفتوحة وبكل السبل حال تم الاعتداء على حقوق الأسرى

ستكون المواجهة مفتوحة وبكل السبل حال تم الاعتداء على حقوق الأسرى
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن الحركة الأسيرة في قلاع الأسر تتابع تصريحات المتطرف "بن جفير" والمتزامنة مع تشكيل حكومة صهيونية جديدة تقطر دمويةً وحقدًا وتطرفًا.

الاحتلال - فلسطين

وقالت الحركة الأسيرة في بيان إننا نعتبر الاحتلال بأحزابه وقياداته عنوان تطرف يعبر عنه صراحة أمثال المجرم بن جفير؛ فإننا نرفض أن تكون الحركة الأسيرة مادة دعائية ومحل للمراهنات للحكومة الصهيونية".

وهددت الحركة في بيانها بأن المواجهة ستكون مفتوحة مع الاحتلال حال الاعتداء على حقوق الأسرى، قائلة :"ستكون المواجهة مفتوحة حال تم الاعتداء على منجزات وحقوق الأسرى الذين انتزعوا حقوقهم بالدماء والأعمار وأفشلوا مخططات التغول عليهم".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

تتابع الحركة الأسيرة في قلاع الأسر تصريحات المتطرف بن جفير والمتزامنة مع تشكيل حكومة صهيونية جديدة تقطر دمويةً وحقدًا وتطرفًا.

وحيث أننا نعتبر الاحتلال بأحزابه وقياداته عنوان تطرف يعبر عنه صراحة أمثال المجرم بن جفير؛ فإننا نرفض أن تكون الحركة الأسيرة مادة دعائية ومحل للمراهنات للحكومة الصهيونية.

وستكون المواجهة مفتوحة حال تم الاعتداء على منجزات وحقوق الأسرى الذين انتزعوا حقوقهم بالدماء والأعمار وأفشلوا مخططات التغول عليهم.

ننتظر حريتنا بكرامة
وجاهزون للمواجهة بكل السبل

لجنة الطوارئ الوطنية العليا
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

الأربعاء 29 ربيع الثاني 1444هـ
الموافق لـ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022م

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الحركة الأسيرة الفلسطينية: ستكون المواجهة مفتوحة وبكل السبل حال تم الاعتداء على حقوق الأسرى

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