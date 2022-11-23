الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران استطلاع كثيف للاحتلال بأجواء غزة وتحذيرات للمقاومين بتوخي الدقة والحذر

طيران استطلاع كثيف للاحتلال بأجواء غزة وتحذيرات للمقاومين بتوخي الدقة والحذر
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

طالبت جهات أمنية فلسطينية، المقاومين والمطلوبين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الانتشار المكثف لطائرات الاستطلاع "الإسرائيلية" في أجواء قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وعبرت الجهات الأمنية عن مخاوفها من إقدام الطائرات "الإسرائيلية" من شن غارات مباغتة أو تنفيذ عمليات اغتيال.

وكان رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف الصهيوني، إيتمار بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبل، قد طالب صباح اليوم الأربعاء، بتنفيذ عمليات اغتيال بحق ناشطين فلسطينيين بزعم "استعادة الردع" في اعقاب تصاعد العمليات.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عن مقتل مستوطن وإصابة 22 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 3 بحالة خطيرة، جراء انفجار وقع اليوم الأربعاء في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 إصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة.

روابط ذات صلة

شاهد..هكذا ينتفضون شباب نابلس بصدورهم العارية بوجه الجيش الصهيوني

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

وقفة لأطفال فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة بغزة +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين: تنفيذ الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا يساعد على التوصل إلى معاهدة سلام

في حوار حصري للعالم.. شاهد.. معارض سعودي يكشف خبايا ما يخطط له إبن سلمان

شاهد بالفيديو.. معارض سعودي: من ينتقد سلطات الرياض مصيره قعر السجن حتى لو كان طفلاً

بالفيديو.. نشطاء يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية بحجة دعمهم لقطر

بالفيديو.. قتيل وعدة إصابات في صفوف المستوطنين بتفجيرين في القدس الغربية

بالفيديو.. استشهاد طفل وإصابة العشرات في نابلس برصاص قوات الإحتلال