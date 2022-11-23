طيران استطلاع كثيف للاحتلال بأجواء غزة وتحذيرات للمقاومين بتوخي الدقة والحذر

العالم - فلسطين

وعبرت الجهات الأمنية عن مخاوفها من إقدام الطائرات "الإسرائيلية" من شن غارات مباغتة أو تنفيذ عمليات اغتيال.

وكان رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف الصهيوني، إيتمار بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبل، قد طالب صباح اليوم الأربعاء، بتنفيذ عمليات اغتيال بحق ناشطين فلسطينيين بزعم "استعادة الردع" في اعقاب تصاعد العمليات.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عن مقتل مستوطن وإصابة 22 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 3 بحالة خطيرة، جراء انفجار وقع اليوم الأربعاء في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 إصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة.