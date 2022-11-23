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فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة

فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية البطولية المزدوجة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنّ "الإرهاب الصهيوني لن يقابله إلا مزيد من العمليات بتنوع الوسائل ومختلف المناطق".

العالم - الاحتلال

وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن هذه العملية "تأتي ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا"، معتبرة أنها بمثابة "صفعة وضربة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وتأكيد على أنّ مقاومينا الأبطال يمتلكون القدرة والإرادة على تنفيذ العمليات النوعية والقوية وضرب كيان العدو بقوة واقتدار في كل وقت وكل مكان".

وأشارت اللجان إلى أن "عملية القدس البطولية تأتي في ظل توغل العدو ومستوطنيه واستباحة دماء أبناء شعبنا وعدوانه المستمر والمتصاعد على أرضنا وتدنيسه المتواصل للمسجد الأقصى المبارك".

"حماس"

بدوره، بارك الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع للشعب الفلسطيني وأهالي القدس المحتلة العملية البطولية النوعية، والتي تأتي في سياق الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى وتهويده ومحاولات تقسيمه".

وأضاف أن "عملية القدس هي نتاج جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا والمسجد الأقصى، وتأكيد جديد بالدليل القاطع أنّ الإرهاب الصهيوني لن يقابله إلا مزيد من العمليات البطولية بتنوع الوسائل ومختلف المناطق".

وختم القانوع قائلًا "إنّ الاحتلال الصهيوني اليوم يجني ثمن جرائمه وعدوانه بحق شعبنا والمسجد الأقصى، وهو ما حذرنا منه مرارًا ألا يصمت شعبنا أمام ذلك وسينفجر غضب الأقصى ويتدحرج في كل المناطق".

"الجهاد"

من جهته، بارك المتحدث الإعلامي باسم "حركة الجهاد الإسلامي" عن الضفة الغربية طارق عز الدين العملية البطولية النوعية في مدينة القدس المحتلة.

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