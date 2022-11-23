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حزب الله:نرى بهذه العمليات الشجاعة تجسيدًا حقيقيًا لرفض الشعب الفلسطيني ‏استمرار الاحتلال وتأكيدًا على ارادته ضد غطرسة العدو والرد ‏على جرائمه

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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