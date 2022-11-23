سوريا وبيلاروس توقعان 6 اتفاقيات في مجالات عدة

العالم - سوريا

وفي إفادة صحفية عقب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أوضح عرنوس أن "جمهورية بيلاروس دولة صديقة تربطنا بها علاقات وثيقة وتاريخية تستند إلى الاحترام المتبادل والقيم والأخلاق والحرص على العمل المشترك"، مضيفاً إن "علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين تشهد نمواً متزايداً، وإن التحديات الراهنة تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين في سعيهما لتحقيق الاستقرار والسلام وتوفير متطلبات التنمية المستدامة في المجالات كافة".

ولفت إلى أنه "تم عقد جولة مباحثات عميقة شملت كل أوجه التعاون القائم وتقييم نتائج التنسيق السابق، كما تم وضع عناوين وخطة عمل مستقبلية تضمن التوسع المدروس والموضوعي في أنشطة التعاون المشترك، وتم التأكيد على الحرص المشترك على الانتقال بعلاقات التعاون نحو آفاق جديدة مدفوعة بالإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى البلدين الصديقين وعلى الرغبة المشتركة لتوظيف وإدارة هذه الموارد والإمكانات بما يعظم الاستفادة المشتركة منها".

وأوضح عرنوس أنه "تم التوصل لتوقيع عدد من صيغ التعاون في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك وغيرها من القطاعات الحيوية التي تزيد من تشبيك اقتصادي البلدين"، مشيراً إلى أن "المناقشات تناولت تعزيز التعاون في قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية والعلمية بهدف الاستفادة من رأس المال البشري الغني لدى البلدين الصديقين كما تم التأكيد على أن ما تم الاتفاق عليه سيكون محط اهتمام ومتابعة كبيرين بحيث نستطيع تلمس نتائجه الإيجابية على البلدين والشعبين الصديقين".

بدوره أوضح غولوفتشينكو أن "اللقاء اليوم كان على مستوى عالٍ من التفاهم بين الوفدين، حيث وضعنا الخطوات الأولى لتمكين العلاقات الثنائية، وأن البلدين يسيران بالطريق الصحيح وسيتم العمل على تذليل الصعوبات كافة، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب سوريا لتجاوز العقوبات ومحاربة الإرهاب والحفاظ على السيادة الوطنية".

وأضاف إن "اتفاق التعاون بين البلدين يتيح آفاقاً جديدة لتوطيد العلاقات وتمت مناقشة كل مجالات التعاون ولا سيما في مجال موضوع توفير المواد الزراعية والصناعية البيلاروسية لسوريا، وتوصلنا إلى اتفاق عام يساعدنا على تذليل الصعوبات كافة"، مؤكداً أن "بيلاروس لديها خطة لاستقبال عدد من الأطفال السوريين في العام المقبل ضمن رؤيتها للعمل الإنساني في سوريا وتطوير العلاقات الاجتماعية، وأنها ستواصل دعمها لسوريا في كل ما يلزم.