كنعاني لوزير خارجية بريطانيا: انت تدعم رسميا غرفة الحرب ضد الشعب الإيراني

العالم- ايران

وغرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء رداً على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بشأن تشديد الحماية لموظفي شبكة ايران اينترنشنال الإرهابية وادعاء دعم الصحافة الحرة: ان النظام الذي يستضيف ويدعم شبكة تروج بحرية للإرهاب والعنف والفوضى ضد الشعب الايراني وامنه القومي ، يدعي أننا "نأخذ أهمية الصحافة الحرة والنزيهة على محمل الجد".

وأضاف: "سيادة الوزير بهذه الشعارات الكاذبة ، انك تدعم رسمياً غرفة الحرب ضد الشعب الإيراني".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية ومقرها لندن حول تعزيز حماية بلاده لشبكة "إيران انترنشنال " الإرهابية: "نأخذ أمن الناس في بريطانيا على محمل الجد بشكل لا يصدق ". نحن نأخذ أهمية الصحافة الحرة والنزيهة والمفتوحة على محمل الجد بشكل لايصدق، وعندما نعتقد أن هناك تهديدات على الأراضي البريطانية ، فإننا نرد بوضوح ".

وكان وزير الخارجية البريطاني قد دعم من قبل مثيري الشغب في أعقاب أعمال الشغب الأخيرة في إيران. وفي هذا الصدد ، فرض هذا البلد أيضًا اجراءات حظر على عدد من المسؤولين والمؤسسات الإيرانية.