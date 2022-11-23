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إذاعة جيش الاحتلال: الإعلان عن مقتل مستوطنٍ جرّاء طعنه في "حولون" بالداخل المحتل

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

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