محادثة هاتفية بين أمير عبد اللهيان ووزير خارجية الإمارات

العالم - ايران

وأجرى حسين أمير عبد اللهيان ، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، اليوم الاربعاء محادثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) ، مساء اليوم الأربعاء ، فقد بحث الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي سبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون بما يتماشى مع المصالح المشتركة.

كما أشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى أن وزير خارجية هذا البلد ونظيره الإيراني تبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبحسب هذا التقرير ، أكد وزير خارجية دولة الإمارات في هذه المكالمة الهاتفية على أهمية زيادة الإجراءات الدبلوماسية وذكر أن الامارات تصر على تعزيز الإجراءات المشتركة والتعاون البناء على المستويين الإقليمي والعالمي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتاتي هذه المكالمة الهاتفية في الوقت الذي بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل نحو شهرين.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن ارتياحه للاتجاه المتنامي للعلاقات بين البلدين منذ تولي الحكومة الايرانية الحالية ، ورحب بتوسيع وتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.