يوم المفاجآت في مونديال قطر

العالم - فار

وشهد اليوم الرابع كما في الأيام السابقة، مباريات مليئة بالأهداف، وكانت تقنية فار ذات تأثير واضح وأثبتت بأنها عنصر أساسي لا يمكن التغاضي عنه، هذا بالاضافة لتسجيل نتائج لم تكن في الحسبان؛ كل ذلك جعل من هذا المونديال حدثاً استثنائياً وفريداً من كل الجهات.

في اولى مباريات هذا اليوم لم يستطع وصيف البطولة السابقة أن يبدأ هذه الكأس بتسجيل الفوز ولم تفلح محاولات منتخبي كرواتيا والمغرب في التقدم نحو مرمى كلاهما الآخر وبقيا صامدين وأنهيا اللقاء بالتعادل السلبي.

أما المباراة الثانية فكانت مفاجأة من العيار الثقيل في هذا المونديال. حيث تغلب منتخب شرق آسيا الياباني على نظيره الألماني، بطلة كأس العالم أربع مرات بنتيجة هدفين مقابل هدف، مسجلاً فوزاً تاريخياً. فالألمان الذين دخلوا المنافسات وهم من ضمن أقوى الفرق المرشحة للفوز بلقب هذا المونديال بدأوا مشوارهم الآن بخسارة فاقت التوقعات.

لكن المباراة التي شهدت أكبر عدد من الأهداف فكانت بين إسبانيا وكوستاريكا. إذ خسرت الأخيرة المباراة أمام الماتادور الإسباني الذي حقق الفوز بسباعية نظيفة رغم حضور كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد السابق، في مرمى منتخب كوستاريكا.

وبذلك حقق منتخب إسبانيا أكبر فوز في النسخة الحالية لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم ألفين واثنين وعشرين على صعيد فارق الاهداف.

أما المباراة الأخيرة لهذه الليلة فكانت بين منتخب بلجيكا المدجّج بالنجوم ومنتخب كندا، في أول ظهور للشياطين الحمر المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم في نسخته الحالية والذي انتهی بتغلب منتخب بلجيکا علی المنتخب الکندي بنتيجة 1-0.

قناة العالم استضافت الکابتن السابق لفريق استقلال الايراني، علي تشيني، والکابتن السابق للمنتخب العراقي کريم نافع لبحث حيثيات اليوم الرابع من مباريات المونديال.