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لاعبين جدد قد يبهرون العالم في مونديال قطر 2022

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

تتجه الأنظار في مونديال كأس العالم قطر 2022 الى ستة لاعبين من منتخبات مختلفة قد يبهرون العالم بأدائهم التكتيكي في العرس الكروي العالمي.

العالم – فار

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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