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إصابة 4 طلاب في حادث إطلاق نار قرب مدرسة بولاية فيلاديلفيا الأمريكية

إصابة 4 طلاب في حادث إطلاق نار قرب مدرسة بولاية فيلاديلفيا الأمريكية
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة "cbs"  الأمريكية بإصابة 4 تلاميذ على الأقل في حادث إطلاق نار وقع أمس الأربعاء بالقرب من مدرسة في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية.

العالم- الأميركيتان

وأضافت القناة أن "الحادث وقع في حي تقع فيه المدرسة"، مشيرة إلى أنه" تم إطلاق النار من سيارة دفع رباعي كانت تمر بمحاذاة المدرسة".

من جانبها أعلنت الشرطة المحلية عن "إصابة فتاتين بعمر 15 عاما، وصبيين بعمر 16 عاما جراء الحادث".

وفي الأيام الأخيرة شهدت الولايات المتحدة عدة حوادث إطلاق نار في الأماكن العامة. ففي يومي العطلة الماضية قتل 5 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في الملهى الليلي بولاية كولورادو. وأمس الأربعاء قتل موظف في محل تجاري في فيرجينيا 6 أشخاص من زملائه.

وتدل معلومات موقع "Gun Violence Archive" الذي يقوم بجمع المعلومات حول حوادث استخدام الأسلحة النارية، على أن أكثر من 600 حادث مماثل وقع في الولايات المتحدة ابتداء من بداية العام الجاري.

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