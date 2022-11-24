الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى بذل أقصى الجهود لحماية المنشآت النووية

العالم- أسيا والباسفيك

وأضاف شوانغ:"خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لأعنف قصف منذ شهور، مما تسبب في أضرار جسيمة للمحطة، مسألة تأمين حماية المنشآت النووية تعد مشكلة بغاية الأهمية... تدعو الصين جميع الأطراف للتصرف بعقلانية وبذل كل جهد لضمان أمن المنشآت النووية ومنع الحوادث النووية".

وتابع قائلا:"بكين تحث الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم المواجهة وتمنع المواجهة من الخروج عن نطاق السيطرة، على وجه الخصوص، يجب الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وبذل كل جهد لحماية المدنيين والبنية التحتية، ويجب على المجتمع الدولي مساعدة أوكرانيا على وجه السرعة في إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "القوات الأوكرانية أطلقت يومي السبت وصباح الأحد الماضيين، أكثر من 20 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه، وكذلك على طول خط الكهرباء الذي يغذي المحطة بالطاقة، وأن الوضع الإشعاعي في منطقة المحطة ما زال طبيعيا".