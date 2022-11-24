حصانة بن سلمان تثير إنتقادات في الكونغرس الأميركي

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تعليقات كثيرة من الناشطين العرب حول هذا الموضوع.

"فراد ابراهيم" كتب تغريدة قال فيها: "بين بايدن في حملته الانتخابية متوعدًا بمحاسبة قاتل خاشقجي وبايدن بعد صدور قرار وزارة العدل الاميركية بمنح مبس الحصانة هي المدة الزمنية القصوى لصلاحية القيم الاميركية."

"عبد الحكيم بن عبد العزيز الدخيل" غرد ايضا. منح واشنطن الحصانة القضائية إلى محمد بن سلمان يبعث برسالة مشينة مفادها أن أصحاب السلطة هم مطلَقو الأيدي في التصرف فوق القانون ويتمتعون بحصانة تامة

أما "يحيى حرب" فكتب. منح وزارة العدل الاميركية الحصانة لولي العهد السعودي يعني انها ادركت عدم وجود بلد اسمه السعودية. لا تتفاجأوا بغباء الديمقراطية الاميركية! وعلينا الا نكون اغبياء ونصدق ان الامبريالية تحترم القيم الانسانية.